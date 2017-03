A Prefeitura de Araguaína iniciou a vacinação antirrábica em cães e gatos nas residências de bairros estratégicos da cidade. A ação vida combater a doença da raiva na cidade. Hoje, 6, as equipes estiveram no Setor Costa Esmeralda, onde seguem com a vacinação nesta próxima terça-feira, dia 7, das 7h30 às 13 horas, e também no Setor Barros.

Posteriormente, animais da zona rural também serão vacinados. No Dia D, que este ano acontecerá dia 18 de março, a meta é vacinar 22.779 animais das zonas urbana e rural. De acordo com a médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Luciana Coelho Gomes, caso as famílias não estiverem em casa podem levar os animais no próprio CCZ.

“O importante é vacinar o bicho de estimação. A vigilância constante da Secretaria da Saúde em Araguaína tem mantido a cidade há mais de 10 anos sem nenhum caso registrado nem em humanos e nem em cães e gatos”, destacou.

Vacinação

A dona de casa Segiane Rodrigues Vieira vacinou seu cachorro pela primeira vez. “Rabito tem um ano e ainda não havia tomado a vacina. Estou contente que as equipes estiveram aqui em casa e não vou precisar levar no posto, no dia D”, disse.

Quem também recebeu a equipe em casa foi Francisco Evaldo Rodrigues, que tem dois cachorros. O curioso é que um deles, uma cadela, tem até sobrenome: Skaila Maria de Alencar. “A ideia foi de minha esposa Tânia, que colocou o mesmo sobrenome dela no animal e aí ficou tem na ficha dela e tudo”, contou.

Rodrigues também acha importante a vacinação nas residências. “Todos os anos vacino a Skaila. E com a vacina chegando na própria casa é mais prático e os animais não ficam tão agitados. E este ano, o Beethovem, que está completando um ano, também tomou a vacina”, completou.

Além dos setores citados, outra equipe está realizando vacinação no setor Lago Sul. Mesmo após o dia D, se todos os cães e gatos não tiverem sido vacinados as equipes continuarão vacinando nos bairros mais afastados.

A doença

A raiva é uma zoonose neurológica que não tem cura, ou seja, o animal morre após adquirir a doença. Os sintomas da raiva são característicos e variam no animal e no ser humano. O animal geralmente apresenta dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares e paralisia das patas traseiras.

A atenção maior é voltada para cães e gatos por serem animais que convivem de forma mais estreita com humanos (animais de companhia).

Contato

Em caso de dúvidas em relação à vacinação, moradores podem entrar em contato no CCZ pelo seguinte telefone: 0800 646 7020.

Cronograma de vacinação

Das 7h30 às 13 horas



Dia 7 (terça-feira)

Setores Costa Esmeralda e Barros



Dia 8 (quarta-feira)

Setores Barros e Parque Bom Viver



Dia 9 (quinta-feira)

Distrito Novo Horizonte



Dia 10 (sexta-feira)

Setor Nova Araguaína



Dia 13 (segunda-feira)

Setor Nova Araguaína



Dias 14 e 15 (terça e quarta-feira)

Setor Monte Sinai



Dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira)

Setores JK e Oeste



Dia 18 (sábado)

Dia D de vacinação em todos os setores





Legenda 1 - Mesmo após o dia D, no dia 18 de março, se alguns cães e gatos não tiverem sido vacinados as equipes continuarão vacinando nos bairros mais afastados.