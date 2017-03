Durante a Sessão de Julgamentos desta segunda-feira, 6, os membros da corte do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) aprovaram a designação do juiz eleitoral, Marcelo Laurito Paro, e o seu substituto, Jacobine Leonardo, para atuarem durante o Biênio 2017/2019, na 4ª Zona Eleitoral de Colinas.

O juiz membro Agenor Alexandre, durante o seu voto explicou que conforme a comunicação acerca do Decreto Judiciário n° 30, de 2 de fevereiro, de 2017 do Tribunal de Justiça do Tocantins, nomeando o magistrado Océlio Nobre da Silva para exercer com exclusividade o cargo de juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado no biênio 2017/2019, “impede a sua permanência como juiz eleitoral da 4º Zona Eleitoral com sede em Colinas”, destacou.

Os municípios de Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins e Juarina também fazem parte da 4ª Zona Eleitoral.