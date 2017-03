O Balé Popular do Tocantins divulgou nesta terça-feira, 7, o resultado final da seleção de novos participantes do projeto. A seleção aconteceu no Colégio da Polícia Militar de Palmas no dia 4 de março.

Para efetuar a matrícula os alunos que foram aprovados devem comparecer no local e horário da sua aula acompanhados de um responsável. É necessário levar os seguintes documentos: uma foto 3x4, cópia do documento pessoal e do comprovante de matrícula da Unidade Escolar em que estuda.

De acordo com a professora do projeto, Márcia Regina, as aulas tem início no dia 8 de março (quarta-feira). Os suplentes deverão ser chamados à medida que forem surgindo vagas.

Confira o resultado da seleção acessando www.seduc.to.gov.br