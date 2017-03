O Departamento de Educação Ambiental do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), junto aos técnicos de diferentes setores da pasta, realiza nesta quarta-feira, 8, um Ciclo de Palestras Ambientais nas comunidades Cana Brava e Jacaré do município de Arraias.

As atividades e oficinas serão iniciadas a partir das 14 horas, no Colégio Estadual Professora Zulmira Magalhães, na comunidade rural de Cana Brava e o objetivo é sensibilizar os moradores sobre os problemas ambientais que podem surgir decorrentes de degradações e uso de agrotóxicos.

A educadora Ambiental do Naturatins, Maria Alice dos Santos Reis, fala da temática do encontro e convida a comunidade. “Além do ciclo de palestras e oficinas serão realizadas dinâmicas em grupo, apresentação de mostra de vídeos, abordando temas como desmatamento, queimadas, o uso de agrotóxicos, orientações voltadas para a saúde e para a destinação correta do lixo. Então eu gostaria de convidar os moradores das comunidades, para estarem participando conosco e tirar dúvidas em relação aos temas que serão abordados”, convidou a educadora