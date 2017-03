Policiais Civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), comandados pelo delegado Rossílio de Souza Correia com apoio de policiais do serviço de inteligência do Detran, deflagraram, na tarde desta última segunda-feira, 6, a segunda fase da operação, que tem por objetivo combater a comercialização de veículos de luxo furtados e alienados no Estado do Tocantins.

Durante as ações da operação, que foi realizada em Palmas/TO e também no interior do Estado, os policiais civis efetuaram a apreensão de duas Pick Up Fiat, modelo Toro, ano 2016/modelo 2017, além de um Hyundai HB20, também zero-quilômetro. Conforme o delegado Rossílio, os veículos foram alienados no Estado, por membros de uma associação do Estado de Goiás, a qual havia sido presa pela Derfrva, no dia 21 de fevereiro de 2017, em Palmas/TO.

Na ocasião, foram presos Francisco J. S. N. M., de 31 anos, Juscelino V. do P., 55 anos e Weslane M. da S. de 27 anos. Segundo o delegado, o esquema funcionava da seguinte maneira; membros do grupo alugavam os veículos em diferentes locadoras de São Paulo e Brasília e depois, utilizando CNHs e DTUs, falsos os transferiam para o nome do falsário, Francisco, o qual tinha a função de ser o “laranja” do grupo.

“Após transferirem os veículos e já de posse de um recibo original, o grupo vinha até Palmas e oferecia os mesmos em rotatórias da cidade por um preço bem atrativo e abaixo do praticado no mercado. Quando os verdadeiros proprietários descobriam as fraudes, os carros já haviam sido vendidos e transferidos para terceiros”, pontuou o delegado.

O delegado ressalta também que um dos presos, Francisco, utilizava três CNHs, diferentes com a finalidade de locar e transferir os carros com nomes falsos. Os veículos apreendidos nesta segunda-feira estavam na posse de terceiros, os quais pensavam ter adquirido carros originais e legalizados. Após os procedimentos que a lei determina, os três veículos serão periciados e devolvidos as locadoras as quais pertencem.