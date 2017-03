Prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e secretários municipais terão a oportunidade de se capacitarem para a elaboração de políticas públicas inovadoras que facilitem e impulsionem os pequenos negócios locais, durante o seminário “Um mundo em transformação”, que ocorrerá nesta sexta-feira, 10, das 09h as 12h e das 14h às 17h30, no anfiteatro do Colégio São Francisco de Assis, em Palmas.

O evento é realizado pelo Sebrae/TO, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado (Fieto), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Federação da Agricultura do Estado (Faet), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Associação Tocantinense de Municípios (ATM). O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, convida todos os gestores municipais a participarem do seminário.

“Trata-se de um seminário com renomados palestrantes e temas de interesse dos Municípios, como turismo, inovação, desenvolvimento econômico e comunicação. O seminário possibilita o fortalecimento do ente municipal, logo tem o apoio e a recomendação da ATM” afirma Mariano. A expectativa dos organizadores é que cerca de 400 gestores municipais participem do evento.

Prêmio Arara Azul

Ainda durante o encontro, os gestores municipais prestigiarão a homenagem ofertada pelos organizadores do encontro ao ex-presidente da ATM, João Emídio de Miranda, que comandou a entidade no biênio 2015-2016. A honraria reconhece os relevantes trabalhos realizados pelo ex-presidente à frente da entidade municipalista e, também, pelas ações em prol do desenvolvimento regional.

Ainda segundo os organizadores, para complementar o conteúdo, os superintendentes estaduais das instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia apresentarão as possibilidades de parceria com os municípios.

Programação

8h30 Recepção / Credenciamento

9h Abertura com a presença de ilustres autoridades

10h Vinícius Lages - Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional

Palestra: O turismo como fator de desenvolvimento

11h Napoleão Bernardes - Prefeito de Blumenau (SC)

Palestra: O poder de uma boa gestão

12h Intervalo

14h Omar Hennemann - Superintendente do Sebrae Tocantins

Palestra: O Sebrae: Agência de desenvolvimento

14h30 Cláudio Forner - Consultor e Especialista em Inovação

Palestra: Inovação é a palavra ordem

15h30 Apresentação das Instituições Bancárias Oficiais

Produtos e ações de interesse dos poderes públicos municipais

16h30 Estevão Damázio - Jornalista - Consultor de media training

Palestra: Como se comunicar com excelência

17h30 Encerramento