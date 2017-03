O número de famílias com algum tipo de dívida em Palmas caiu 0,7% em fevereiro, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Este resultado se refere à comparação com janeiro e foi apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em parceria com a Fecomércio Tocantins.

“Percebemos que a variação mensal do endividamento tem sido sutil nos últimos meses, o que mostra um comportamento mais estável do consumidor”, explica o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni. Dentre as pesquisadas, 71,1% das famílias afirmaram ter alguma dívida. Em janeiro, o total foi de 71,8%. Houve queda também na comparação anual, com o recuo de 0,5%.

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, apontado por 70,9% dos entrevistados. Em seguida, vem financiamento de carro (28,2%), carnês (24,7%), financiamento de casa (15,7%), crédito consignado (6,7%), cheque especial (6,2%) e crédito pessoal (4,4%).

Inadimplência

Do total de entrevistados, 13,2% das famílias disseram ter dívidas em atraso e 0,1% não terão como quitá-las no próximo mês. A PEIC mostrou que o palmense leva aproximadamente 54,9 dias para pagar as contas atrasadas e compromete cerca de 8,7 meses com as dívidas. O comprometimento médio da renda mensal das famílias de Palmas ficou em 32,7% em fevereiro.