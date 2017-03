O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Pedro Ferreira, assinaram parceria nessa terça-feira, 07/03, para a realização de eventos empresariais em todo Estado do Tocantins: o Encontro da Família MEI, voltado a promoção de negócios e troca de informações entre microempreendedores individuais, e o Tecnópolis, com foco na exposição e debate sobre tecnologia e inovação. A assinatura aconteceu na sede da Federação em Palmas. Juntos, os dois eventos terão 21 edições gratuitas até o final de 2017.

Segundo o Sebrae, o Tocantins possui mais de 51 mil MEIs, sendo 13 mil só em Palmas, 8 mil em Taquaralto e região. A importância de desenvolver projetos voltados à inovação foi destacada pelo presidente Roberto Pires. “Essa agenda deve ser constante, na gestão das empresas, nos processos e produtos, essa é a melhor forma de nos tornarmos competitivos”. Pires destacou parcerias da Fieto neste sentido como os editais Sibratec e o Tecnova, além de um evento de premiação agendado para o final do ano voltado para as empresas que desenvolverem soluções efetivas de inovação.

O presidente do Sebrae, Pedro Ferreira, reforçou que “esses eventos vem ao encontro do processo de transformação do Tocantins e do cumprimento da missão do Sebrae de promover os pequenos negócios”.

Sobre o Tecnópolis, evento aberto à população com oficinas tecnológicas, palestras, capacitações profissionais e exposição de tecnologia, máquinas e equipamentos para micro e pequenos empreendedores, o superintendente do Sebrae, Omar Hennemann, explicou na ocasião que o evento “tem essa pegada tecnológica, que é uma bandeira tanto do Sebrae como do Sistema FIETO que tem inaugurando escolas voltadas para a tecnologia e inovação”. Serão contempladas as cidades de Miracema, Porto Nacional, Paraíso, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Araguaína, Gurupi, Augustinópolis e Colinas.

Família MEI

O objetivo do Encontro da Família MEI é valorizar o microempreendedor e reunir a comunidade local dos municípios sede oferecendo ampla programação para que eles tenham oportunidade de receber informações, conhecer equipamentos para potencializar seus negócios, participar de palestras e cursos rápidos, trocar experiências e relacionamento comercial com outros MEIs, fornecedores e prestadores de serviços.

A declaração do imposto de renda anual dos MEIs também poderá ser feita nas edições do evento. Para o primeiro semestre estão previstos 7 encontros da Família MEI. Em 2016, o 1º Encontro da Família MEI, realizado em Taquaralto, contou com a participação de 1.350 pessoas, a capacitação de 456 MEIs em oficinas e palestras e o fechamento de 50 mil reais em negócios.

O vice-presidente da Fieto, Carlos Suzana, o diretor do Sebrae, Higino Piti, a diretora regional do Senai, Márcia Rodrigues, a chefe de gabinete da Fieto, Amanda Barbosa, e o padre Eduardo Zanon, parceiro da MEI, participaram da solenidade de assinatura.