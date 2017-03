Nesta quarta-feira (8), a Mega-Sena sorteia, às 20 horas, o prêmio acumulado de R$ 58 milhões do concurso 1.910. O sorteio será realizado na praça Prefeito João Zelante, em Serra Negra (SP), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

O apostador que quiser aplicar o prêmio na Poupança da Caixa receberá um rendimento mensal de R$ 307 mil. Se preferir investir em bens, o ganhador pode adquirir 23 franquias de marcas consolidadas no mercado ou 11 mansões à beira mar.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do País. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quarta-feira e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Apostas múltiplas e Bolão Caixa:

A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto (ver tabela). Apostadores podem somar forças com amigos e familiares com a opção Bolão Caixa, na qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação.

Se um grupo de 10 pessoas fizer um bolão de 10 números, eles pagarão individualmente R$ 73,50 e, caso sejam contemplados, cada apostador do grupo receberá R$ 5,8 milhões. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.