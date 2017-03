Muitas pessoas não sabem que através do Importo de Renda podem ajudar crianças e adolescentes. Em Araguaína/TO, os contribuintes podem destinar parte do imposto para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA). Os valores arrecadados pelo fundo serão destinados para a instalação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Municipal Infantil Eduardo Medrado.

Os contribuintes devem ficar atentos ao prazo: até dia 30 de abril deste ano. Nesse período, as pessoas físicas poderão doar mais 3%, além dos 6%. Pessoa jurídica pode doar 1% do seu imposto devido e não retido. No FIA, a doação tem dedução no imposto de renda. A orientação é que o contribuinte faça uma revia da declaração, além de se calcular quanto será o imposto devido.

Instalação da UTI

Os seis leitos de UTI, que estão recebendo apoio de várias empresas e também do FIA, serão instalados no Hospital Municipal Infantil Eduardo Medrado. O município de Araguaína, por meio da Secretaria de Saúde é responsável pelo projeto de adequação e de reforma do espaço. À Secretaria de Estado da Saúde está providenciando todos a instalação dos equipamentos. Além de doações como a do FIA, após instaladas o custeio com manutenção terá contrapartida de 50% do Ministério da Saúde, 25% do Estado e 25% do Município.

FIA

O FIA é um fundo criado para captar recursos destinados exclusivamente para projetos em defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou pessoal. Além disso, o fundo realiza orientação e apoio sociofamiliar. Todos os recursos recebidos e o destino deles são monitorados pelo Ministério Público.