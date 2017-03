Em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira, 9, com a presença do comandante geral do Corpo de Bombeiros do Tocantins, cel. Dodsley Yuri Tenório Vargas e do prefeito, Padre Gleibson Moreira (PSB), foi inaugurada a 2ª Companhia dos Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, no município de Dianópolis.

A nova Companhia, que é subordinada ao Batalhão dos Bombeiros de Gurupi, foi instalada no município através da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura municipal. A mais nova unidade conta com uma tropa de 22 homens, comandada pelo capitão Marcos Humberto Renovato Dourado, que apresentou as viaturas e a estrutura do prédio para a comunidade durante a solenidade de inauguração, com a presença de autoridades, como vereadores, secretários de município, além do comandante do Batalhão de Gurupi, major Thiago Franco e do comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Dianópolis, major Denyure Cavalcante.

Após benção do prédio realizada pelo pastor Edilon Pereira e o padre Iraçon José Ferreira, o comandante geral dos Bombeiros, acompanhado do prefeito Padre Gleibson, vereador Julian do Carmo (DEM), prefeita de Natividade; Martinha Rodrigues (PTN), vice-prefeito de Almas; Rainerival Cardoso Xavier e a vice-prefeita de Dianópolis; Francisca Ribeiro (PSB), fizeram o descerramento da placa, marcando a inauguração da unidade no município.

O capitão Dourado, falou sobre a chegada da corporação na terra das Dianas como é conhecida a cidade. “Missão dada é missão cumprida. Estamos aqui para servir a comunidade e daremos o nosso melhor”, disse, afirmando ainda que em breve estabelecerá parceria com a comunidade com cursos que atendam o lado social, visando à integração das forças.

A unidade, que está equipada com viaturas, vai garantir atendimento pré-hospitalar, incêndios, resgate, salvamento terrestre, aquático e buscas em todos os 16 municípios da região, tendo Dianópolis como cidade polo.

O comandante geral dos Bombeiros, falou da importância da presença da Companhia na região e lembrou que o sonho de instalar os Bombeiros na região, só foi possível por causa da parceria do prefeito Padre Gleibson. “Já tínhamos esta vontade de descentralizar o nosso atendimento e trazer para esta região uma Companhia dos Bombeiros. Hoje, este sonho só está sendo concretizado por causa da parceria firmada com a prefeitura municipal, através do prefeito Padre Gleibson”, destacou.

O prefeito agradeceu ao Governo do Estado, a preferência por Dianópolis para ser o polo do Corpo de Bombeiros na região. “Hoje Dianópolis celebra um momento histórico com a chegada dessa tropa que vem com objetivo de contribuir com nossa comunidade. Firmamos esta parceria e ela continuará. Sintam-se em casa e contem sempre com nosso apoio”, enfatizou.

Atendimento

Ao necessitar dos serviços da Companhia, a população deve requisitar os serviços por meio do telefone da Polícia Militar, discando 190, até que a linha telefônica 193 dos Bombeiros seja instalada na unidade.