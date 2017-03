A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO), juntamente com os parlamentares da bancada no Congresso, se reuniu na noite dessa quarta-feira, 8, com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, para solicitar recursos e viabilizar obras no Tocantins.

Dentre as demandas, estavam a construção da ponte de Porto Nacional, a normalização do cronograma de liberação das emendas parlamentares e a destinação de recursos para implantação de sistema de vídeo-monitoramento em Araguaína.

Na próxima terça-feira, 14, a bancada irá se reunir com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, para tratar das seguintes demandas:

- Concessão para a duplicação da BR - 153;

- Construção da ponte sobre o Rio Arraias para a conclusão do trecho Taguatinga – Conceição - Paranã da BR-242;

- Construção da BR-242 trecho travessia da Ilha do Bananal;

- Conclusão do processo licitatório da Ponte Xambioá;

- Definição do Cronograma de execução das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço no Rio Tocantins.