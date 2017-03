No Tocantins, existe um caso de encefalite viral que mudou a vida de toda uma família. O pequeno Nicolas Cardoso Leal, de Araguaína, hoje com quatro anos, é um guerreiro desde os dois, quando descobriu a doença que resultou em paralisia cerebral e distonia generalizada, que lhe tiraram os movimentos e causam fortes dores.

Os familiares e amigos, em busca de melhorar a qualidade de vida do pequeno Nicolas, estão realizando uma campanha de arrecadação de dinheiro, para um tratamento com células tronco no exterior, que lhe trará benefícios na função motora, coordenação, atraso mental, força muscular, espasticidade, epilepsia, deglutição e fala.

Você pode ajudar nessa campanha através do link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-nicolas-voltar-andar. Faça parte dessa corrente e promova amor. Cada contribuição fará toda a diferença. Você também pode compartilhar com os amigos e familiares, toda ajuda é bem-vinda!

Sobre a doença:

A encefalite viral, também conhecida com infecção no cérebro, é uma inflamação desencadeada geralmente por um vírus e afeta, principalmente, bebês e crianças. A doença pode ser fatal se não tratada, e é por isso que o tempo é muito importante. O tratamento deve ser iniciado rapidamente para evitar o surgimento de complicações.