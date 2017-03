O Diário Oficial do Estado, publicado na noite dessa quarta-feira, 8, de número 4.821, trouxe a homologação do resultado final do concurso público da Polícia Civil. Três decretos, assinados pelo governador Marcelo Miranda, por César Simoni, secretário de Segurança Pública e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Télio Leão Ayres, trazem a confirmação final aos cargos de Delegado, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista, Agente de Necrotomia, Médico Legista e Perito Criminal.

O decreto de número 5.595 homologa o resultado final destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para o cargo do Quadro Próprio de Delegados de Polícia Civil.

Já o decreto de número 5.596, homologa o resultado final ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista e Agente de Necrotomia.

O decreto de número 5.597 homologa o resultado final destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de Médico Legista e Perito Criminal.

Os nomes dos novos integrantes do quadro da Polícia Civil do Tocantins foram divulgados. As listas podem ser conferidas no DOE, a partir da primeira página.

O concurso da Polícia Civil para os cargos descritos, foi realizado ainda no ano de 2014. Um levantamento realizado pela comissão dos candidatos aprovados no concurso da PC, ao cargo de delegado, apontou que quase a metade das delegacias do interior do Tocantins tem déficit de profissionais. A comissão dos peritos aprovados, por sua vez, apontou que a falta de profissionais prejudica a solução de crimes no Estado. O déficit de peritos no Estado é de quase 50% a menos do que recomenda a Organização das Nações Unidas (ONU), segundo a comissão dos aprovados.