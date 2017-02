114 delegacias de Polícia para um total de 62 delegados. Este é o quantitativo de profissionais trabalhando nas DP’s do interior do Tocantins, de acordo com dados de um levantamento realizado pela Comissão dos Candidatos Aprovados no último concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Tocantins.

Conforme a pesquisa, atualmente 15 delegados respondem por mais de duas delegacias. No caso da cidade de Tocantinópolis, há a maior acumulação de comarcas, e há apenas um profissional atuando em cinco unidades diferentes.

No caso de Palmas, os números também são preocupantes, segundo a comissão. Apesar de haver um delegado por delegacia - número considerado insuficiente em alguns casos, segundo a Comissão -, há dois profissionais trabalhando em regime de acumulação de unidades.

De acordo com o levantamento, a maioria das DP’s abrange a cidade-sede e as circunscrições que compõem a respectiva comarca, de modo que, quando seu atendimento é precário, toda a população sente os efeitos negativos da falta de contingente.

Segundo o levantamento, se cada delegado no Tocantins fosse responsável por apenas uma delegacia, 52 unidades do interior não teriam nenhuma autoridade policial (o que representa 46% do total das DP’s).

Segundo a Comissão dos Aprovados, a realidade da falta de contingente policial é confirmada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol-TO). Conforme números da entidade, atualmente o Estado tem 14 regionais e 1258 policiais civis trabalhando, porém, deste total, cerca de 350 estão cedidos para a Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins.

O Sindicato também relatou que o problema acontece não apenas com os delegados, mas em outros cargos, já que existem várias ações judiciais, inclusive, a pedido do Ministério Público Estadual para resolver o problema da lotação de policiais, já que em muitas delegacias há apenas um agente para fazer investigação, além das demais atividades e o ideal para o desempenho de todas as atividades policiais é que nos plantões, em delegacias de pequeno porte, haja no mínimo três servidores.

Assim como toda a população vem aguardando, em nota, o Sinpol-TO afirmou que espera a posse imediata dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil e o retorno dos policiais civis que estão cedidos para a Cidadania e Justiça, como forma de amenizar o problema.

Para o candidato Júlio César Ribeiro, aprovado no certame para o cargo de Delegado, convocar os aprovados significa a garantia e o compromisso do governo estadual para com a segurança pública do Tocantins.

“Com mais profissionais trabalhando nas delegacias, no atendimento às vítimas, nas investigações e na conclusão das ocorrências registradas é evidente que o número de crimes irá diminuir. A população quer segurança e isso só vai acontecer se o governo convocar os candidatos aprovados e sanar o déficit de policiais civis atuando hoje para garantir a segurança da população. Queremos trabalhar, queremos contribuir, o Tocantins precisa disso”, afirma Júlio Ribeiro.

SSP/TO

De acordo com dados encaminhados ao Conexão Tocantins pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/TO), o Estado do Tocantins tem hoje na ativa, 1407 Policiais Civis, sendo 123 Delegados de Polícia, 431 Agentes de Polícia, 382 Agentes Penitenciários, 65 Agentes de Necrotomia, 259 Escrivães de Polícia, 127 Papiloscopistas, 197 Peritos Oficiais e 20 motoristas policiais.

Ainda de acordo com a SSP/TO, atualmente Tocantins possui um total de 199 Delegacias de Polícia, as quais estão distribuídas nas 13 regionais de todo o Estado, sendo 23 Delegacias em Palmas e quatro Divisões de Especializadas.

Sobre a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil, a SSP/TO informou que a convocação depende da disponibilidade orçamentária do Governo do Estado.