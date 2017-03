A partir da próxima segunda-feira, 13, o município de Lajeado/TO, a 54 quilômetros da capital Palmas, poderá contar com seu Plano de Desenvolvimento Turístico, voltado para promover a geração de emprego e renda a partir da exploração do potencial da cidade para este setor. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), e pelo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), o Plano resulta de um trabalho conjunto com o município e agentes parceiros.

O passo mais importante para subsidiar o trabalho das equipes técnicas da Secretaria e Sebrae foi dado nesta última quarta-feira, 8, com a realização da 1ª Oficina de Desenvolvimento Turístico de Lajeado, voltada para agentes públicos e representantes da cadeia produtiva do turismo na cidade. O encontro contou com a participação do prefeito Tércio Dias, dos vereadores e secretários municipais, além de representantes de parceiros como a Investco. Na oportunidade, de acordo com o gerente de Arranjos Produtivos Locais da Seden, Marcondes Martins, foram colhidas sugestões para a promoção dos atrativos locais. Também da Seden, o evento contou com a participação do técnico da superintendência de Desenvolvimento Turístico, Gabriel da Luz.

“Essas contribuições que foram colhidas durante a oficina vão ser a matéria-prima para a elaboração do plano de ação, que vai ser concluído na segunda-feira”, explicou Marcondes. Uma vez concluído o Plano, Seden e Prefeitura Municipal de Lajeado darão início ao trabalho de captação de recursos para executar as ações propostas.

Em visita realizada ainda no mês de fevereiro ao município, foram definidos seis atrativos turísticos como prioritários para serem trabalhados no Plano: os balneários Viva Vida e Ilha Verde; o sítio arqueológico de inscrições rupestres; e os morros do Lual, do Segredo e do Leão.

O trabalho que vem sendo realizado é resultado de uma solicitação do secretário de Turismo e Meio Ambiente de Lajeado, Jonas Cunha, com foco na atração de investimentos e na diversificação das oportunidades de oferta de empregos no município.