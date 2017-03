A senadora Kátia Abreu (PMDB/TO) pediu nesta última quarta-feira, 8, ao ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, a implantação do Projeto Cidades Digitais em municípios do Estado do Tocantins. A solicitação foi feita em audiência naquele Ministério.

A senadora Kátia Abreu levou ao ministro o nome de quatro cidades como prioritárias para implantação do projeto porque já estão cadastradas desde o ano passado: Paraíso, Ponte Alta do Bom Jesus, São Miguel e Porto Nacional.

A parlamentar aproveitou ainda para reivindicar os benefício a outros municípios do Estado recebendo do ministro Gilberto Kassab a garantia de atendimento tão logo seja aprovado um projeto de lei (em fase final de tramitação) que possibilitará a liberação dos recursos.

O programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão/Gesac oferece gratuitamente conexão à internet banda larga – via satélite – a telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos. A única exigência é a existência de energia elétrica.

O projeto é destinado prioritariamente a comunidades com vulnerabilidade social. É financiado com recursos do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, sem custo algum aos municípios.