O plantel avícola do Tocantins ultrapassou sete milhões de aves comerciais e de subsistência, em 2016. Visando a preservação sanitária da espécie, cerca de 80 inspetores da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) participarão de reuniões técnicas sobre atendimento a notificações de doenças das aves, em especial a Influenza Aviária e Newcastle. O treinamento ocorrerá entre os dias 13 e 15 de março, na Universidade Católica do Tocantins, em Palmas, e 16 e 17 de março no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Araguaína.

De acordo com o presidente da Adapec, Humberto Camelo, a reunião segue a tendência nacional, que é reforçar e atualizar as ações para prevenir a introdução da doença no plantel avícola nacional. “Em 2016, o Tocantins exportou 3,6 mil toneladas de carne de frango. Portanto, queremos aperfeiçoar nosso conhecimento promovendo mais agilidade no atendimento as notificações, eficácia no diagnóstico de doenças do trato respiratório e digestivo, além da biossegurança das granjas”, ressalta.

Para a responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola, Keyte Moreira, a reunião atende a demanda do Programa trazendo a atualização de práticas profissionais para a prevenção da doença. “O Brasil é livre da influenza aviária. Alguns países têm registrado a presença da doença, fazendo com que tenhamos um cuidado redobrado em relação às ações de vigilância epidemiológica”, destaca.

Na programação serão debatidos temas como: Métodos para atendimento a notificações de Newcastle e Influenza Aviária; Salmoneloses e Mycoplmoses; Legislações; Biosseguridade, entre outros. Além disso, aula prática de coleta e envio de material para laboratório.

O evento é uma realização do Comitê de Sanidade Avícola do Estado doTocantins (Coesa), ao qual fazem parte: Adapec, Superintendência federal da agricultura (SFA), empresas integradoras avícolas, UFT e Universidade Católica.

Dados

O Tocantins conta com 135 granjas comerciais certificadas, com a estimativa para alojamento de 7.702.000 milhões de aves. Em 2016, o total de aves comerciais e de subsistência presentes em todo o Estado foi de 7.710.181. A carne de frango tocantinense abastece o mercado internacional de países como: Emirados Árabes, Hong Kong, Jordânia, Omã e Maldivas.