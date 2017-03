Durante a reunião com autoridades locais da Zona Eleitoral de Itacajá, na tarde dessa quinta-feira (9/3), a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, solicitou apoio para a mobilização dos eleitores para o cadastro biométrico e alertou sobre o cancelamento do título, caso os eleitores não compareçam ao Cartório Eleitoral.

A 33° Zona Eleitoral é composta pelo município sede de Itacajá, Centenário, Itapiratins e Recursolândia. E está entre as 17 Zonas em processo de biometria, que envolve 65 municípios do Estado.

A presidente, desembargadora Ângela Prudente, ressaltou a importância da revisão eleitoral e o cadastramento biométrico para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores. "Caso tenhamos muitos títulos cancelados todos perdem, o município e o cidadão, uma vez que as consequências são graves. Sem o título não é possível fazer matrícula em instituições públicas, assumir concursos, pegar empréstimos em bancos, tirar passaporte, dentre outros situações que exigem a quitação eleitoral", explicou.

O promotor eleitoral, Pedro Jainer, relembrou os momentos de luta na História do Brasil para garantir o direito de todo cidadão de escolher os seus representantes. "O cadastramento biométrico visa exatamente isso, garantir esse direito ao cidadão e a segurança do processo como um todo, por isso o Ministério Publico faz essa convocação para que o eleitor compareça ao Cartório e faça a seu cadastramento biométrico", disse.

A Zona Eleitoral de Itacajá possui atualmente 13.755 eleitores, no entanto apenas 3.397 compareceram ao Cartório."Nós que somos os representantes do povo devemos ser parceiros da Justiça Eleitoral para conscientizar e orientar a nossa comunidade sobre a importância do voto biométrico", ressaltou o vereador de Itacajá, Luiz Lopes.

Na ocasião, a presidente do TRE-TO e os prefeitos de Combinado, Lindolfo do Prado Neto e de Recursolândia, Nadi Pinheiro de Souza Teixeira assinaram Termo de Cooperação para a realização dos trabalhos da biometria.

Também participaram da reunião o juiz eleitoral, Marcelo Rostirolla, o diretor geral do TRE-TO, Flavio Leali e o coordenador de Sistemas Eleitorais e Logística, Rogerio Nogueira.