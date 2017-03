Produtores rurais beneficiados com tanques de resfriamento de leite, entregues pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), participam de 13 a 18 de março, de uma capacitação em obtenção higiênica do leite, adequação dos tanques comunitários e boas práticas de fabricação.

De acordo com a zootecnista do Ruraltins, Nayana Rodrigues, a qualificação faz parte do cronograma de ações preconizadas no convênio firmado entre Ruraltins, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Caixa Econômica Federal (CEF), que possibilitou a aquisição de 70 tanques para produtores e associações de 27 municípios, beneficiando todas as regiões do Tocantins.

“O objetivo desta etapa é capacitar os produtores de 12 municípios da região centro-oeste do Estado, que foram contemplados com os tanques, como também os técnicos do Ruraltins que prestam assistência a esses produtores”, disse Nayana Rodrigues, lembrando que as primeiras atividades desenvolvidas, após a entrega, foram as vistorias de instalação dos tanques.

Dentre os temas que serão abordados na capacitação estão: a qualidade do leite, manejo higiênico na ordenha, manutenção dos tanques e legislação sanitária. “Muitos tanques são utilizados de forma coletiva e, com isso, queremos destacar principalmente a importância da higienização, ponto fundamental para a garantia da qualidade do leite. Por isso, o tema se torna relevante e todos devem ser criteriosos sobre esse quesito”, frisou a zootecnista.

Além de Nayana Rodrigues, o curso será ministrado também pela veterinária do Ruraltins, Patrícia Magalhães.

Municípios

Nesta fase, serão treinados os produtores dos municípios de Colmeia, Guaraí, Miracema do Tocantins, Paraíso, Nova Rosalândia, Fátima, Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Santa Rosa, Santa Tereza, Marianópolis e Dois Irmãos.

A mesma capacitação será ofertada para os produtores da região norte, de 3 a 8 de abril; e das regiões sul e sudeste, de 24 a 28 do mesmo mês.