Com o objetivo de finalizar as pesquisas, para a produção do diagnóstico da cadeia produtiva de ovinos e caprinos no Tocantins, uma equipe do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), realiza nesta semana, de 13 a 17, visitas aos produtores de ovinos e caprinos. Os municípios visitados nesta última etapa serão Colinas do Tocantins, Araguaína, Araguatins, Presidente Kennedy e Pedro Afonso.

A consultoria teve início em fevereiro, nos municípios de Miracema do Tocantins, Barrolândia, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Dueré, Formoso do Araguaia, Gurupi, Instituto Federal do Tocantins (IFTO) de Dianópolis, Pindorama do Tocantins, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Escola Técnica de Natividade e Palmas.

Segundo a diretora de Políticas para a Pecuária da Seagro, Érika Jardim, a equipe do Ruraltins fez uma visita prévia aos produtores rurais para explicar como acontece o trabalho de pesquisa. Ela destaca que na sexta-feira, 17, haverá uma reunião com a equipe, em Palmas, com objetivo de formatar as informações obtidas e apresentação dos resultados para a Câmara Setorial da Ovinocaprinocultura.

Ação

A ação é resultado do acordo firmado entre Governo do Estado e o Banco Mundial com a proposta de melhorar a sanidade dos alimentos, a produtividade dentro da propriedade rural e desenvolver mecanismos de acesso a mercados dos pequenos produtores. A proposta é encontrar soluções para desenvolver e organizar a cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, aumentar os rebanhos com qualidade e produzir uma carne segura.

Dados

De acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, o Tocantins possui um rebanho efetivo de aproximadamente 135 mil cabeças de ovinos e caprinos.