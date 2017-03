Seguindo o cronograma de visitas às zonas eleitorais em processo de Biometria, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, se reuniu com autoridades locais da 10° Zona Eleitoral de Araguatins, nesta segunda-feira, 13, para tratar sobre o cadastramento biométrico.

Os municípios de Araguatins, Buriti do Tocantins, Cochoeirinha, Esperantina e São Bento fazem parte da 10° Zona Eleitoral, que atualmente possui 40.258 eleitores.

A ZE tem se destacado no atendimento e já bateu recorde de atendimento ao cadastrar em um só dia 500 eleitores. A mobilização tem sido resultado da parceria entre a Justiça Eleitoral e os cinco municípios, que cederam servidores e estão auxiliando na divulgação das informações.

Mas mesmo com o número grande de comparecimentos, mais de 31 mil eleitores ainda não compareceram ao Cartório para a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico.

Por isso, a presidente enfatizou que o prazo para o cadastramento não será prorrogado e termina no dia 26 de maio. "Além disso, se o eleitor não comparecer ao Cartório dentro desse prazo, não poderá justificar a ausência, podendo ter o título de eleitor cancelado, trazendo prejuízos tanto para o cidadão quanto para o município", destacou a presidente do TRE-TO.

"É de extrema importância a parceria com as prefeituras para a disponibilização de local e servidores para os atendimentos itinerantes. Nesse momento precisamos unir forças em benefício dos cidadãos", destacou o juiz eleitoral José Carlos Tajra Reis.

O prefeito de Araguatins Cláudio Santana reforçou que o município está comprometido com o projeto da Biometria. "Trabalhamos prezando pela transparência e sabemos que a biometria é fundamental para termos eleições cada vez mais limpas, então estamos divulgando por onde passamos a importância do cadastramento", relatou.

O promotor eleitoral, Breno Simonassi, que também acompanhou a audiência, reforçou, "caso haja uma redução no número de eleitores desses municípios, a população não poderá, por exemplo, reivindicar mais leitos nos hospitais, pois o cálculo feito pela União é baseado no número de eleitores".

A região tem um grande número de assentamentos e após sugestão do vereador de Araguatins Sérgio Gomes, uma nova estratégia será realizada para atender eleitores da zona rural, como os distritos de Macaúba, Falcão, Natal, Povoado Transaraguaia, Araguanópolis e Maringá.

O chefe de Cartório, Helder Bezerra, prontamente se dispôs a atender a solicitação. "Vamos montar um cronograma e uma logística de transporte para o atendimento desses eleitores", garantiu.

Itinerantes

Os atendimentos itinerantes estão acontecendo nos municípios de São Bento do Tocantins e Cachoeirinha e segue até o dia 24/3. E nos municípios de Buriti do Tocantins e Esperantina acontecem do dia 27/3 até 5/5.

Também participaram da reunião o prefeito de Araguatins, Cláudio Santana, o prefeito de Buriti Américo Borges, o diretor geral do TRE-TO, Flávio Leali e o coordenador de sistemas eleitorais e logística do TRE-TO, Rogério Nogueira.