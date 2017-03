O PMDB/TO promoverá encontro com a participação do governador Marcelo Miranda, lideranças políticas regionais, nacionais e peemedebistas históricos de outros estados. O congresso “PMDB – na travessia para o futuro”, acontecerá na próxima sexta-feira, 17, a partir das 9h, em Fortaleza do Tabocão/TO (BR 153, KM 362 - ao lado do Posto Tabocão).

Participarão do congresso como palestrantes, o senador Pedro Simon, o prefeito de Goiânia/GO, Íris Rezende e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto.

De acordo com o presidente regional do partido, Derval de Paiva, o congresso será um grande acontecimento de debates de ideias. “No momento em que o partido está maduro e experiente, o momento é importante e inadiável para o debate em busca de sábias decisões com reflexão, autocrítica e determinação”, explicou.

A intenção é reunir peemedebistas de todo o Estado, como prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de diretórios do partido, delegados e lideranças regionais do PMDB, deputados federais e estaduais do partido. Fortaleza do Tabocão foi escolhida por ser uma região central e de fácil deslocamento de lideranças de municípios do interior Tocantins.