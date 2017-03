Humanizar o atendimento e eternizar um momento único na vida de uma pessoa por meio da fotografia e do uso das redes sociais é o que objetiva uma ação que vem sendo desenvolvida pela equipe que trabalha no Hospital e Maternidade Tia Dedé, no município de Porto Nacional. “É a forma que encontramos para mostrar aos nossos pacientes o quanto foi importante tê-los aqui confiando e acreditando no nosso trabalho”, declarou a diretora da unidade, Edith Aires.

O Projeto Eternizar visa resgatar a humanização no ambiente hospitalar e é desenvolvido com a ajuda voluntária de uma fotógrafa profissional, que dedica parte do seu tempo para registrar as primeiras horas de vida dos bebês recém-nascidos na maternidade. “Para participar desse trabalho, as mães devem assinar um termo, que será arquivado junto ao seu prontuário, autorizando o registro das imagens e o uso delas na fanpage do Projeto Eternizar no Facebook. É por meio dessa rede social e do WhatsApp que disponibilizamos as fotos aos pais. Tudo é feito de forma voluntária pela equipe”, explicou Edith Aires.

Além de disponibilizar as imagens no Facebook e por celular, uma foto da criança é’ entregue impressa aos pais junto com o cartão de vacina. “Quando a mãe vai deixar o hospital, ela sai com uma lembrança que marcará para sempre a vida dela. Os registros dessas crianças também são expostos aqui na Maternidade Tia Dedé. Ampliamos algumas fotos e fazemos quadros que são expostos nos corredores do hospital”, contou Edith Aires.

Uma das pacientes beneficiadas com o projeto social foi a dona de casa Elizete Alves de Souza Reis, moradora do município de Porto Nacional e mãe do pequeno João Marcos Reis, que nasceu há 15 dias na Maternidade Tia Dedé. “Não sabia da existência do projeto. Quando cheguei ao hospital para ter o meu filho, uma equipe me procurou e explicou como funcionava. Com a minha autorização, eles fizeram o registro do nascimento do meu filho. Eu simplesmente fiquei encantada, amei esse trabalho, essa atitude humana que eles tiveram”, afirmou.

A fotógrafa voluntária do projeto, Marilinda Pires Favaro, disse que se sente muito honrada em fazer parte da ação e poder ajudar, principalmente, as famílias mais carentes que não teriam condições de arcas com os custos da produção fotográfica. “As mães ficam eufóricas quando me veem nos corredores do hospital e eu me sinto muito gratificada por isso. Como tenho um estúdio fora daqui eu tento ao máximo conciliar minha agenda para dar conta de atender a demanda que temos”, contou.

De acordo com a direção do hospital, o Projeto Eternizar foi idealizado pela equipe de fisioterapia do Tia Dedé, por meio da servidora Fernanda Póvoa. As imagens são registradas dentro do centro cirúrgico ou produzidas quando a criança já se encontra no quarto. Geralmente, são disponibilizadas uma média de três fotos para cada mãe.

Doulas

Um outro projeto de voluntariado desenvolvido pelo Hospital Tia Dedé é o Doulas, que consiste no trabalho voluntário de uma assistente de parto que acompanha a gestante durante o período da gravidez até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da mulher. “A Marilinda, nossa fotógrafa do Projeto Eternizar, também irá fazer os registros do auxílio que a doula faz com as mães durante o pré-parto. Aqui no hospital temos uma pessoa que faz esse trabalho de forma voluntária. É preciso ressaltar, que essa política também é voltada para a humanização do nosso atendimento e do serviço prestado aos nossos usuários”, explicou Edith Aires.

A francesa Paulina Bigoni de Oliveira é a assistente voluntária que faz o serviço de doula no Tia Dedé. Ela reside há quase um ano na cidade de Porto Nacional e se especializou nesta função quando morava no seu país de origem. “Eu me formei em doula na França e quando eu cheguei no Brasil me ofereci para ser voluntária aqui no Tia Dedé, já que no País ainda não é permitido pagar um salário para quem desempenha essa função em hospitais públicos. Minha missão aqui é ajudar as mães e oferecer a elas um suporte afetivo e emocional durante o parto”, destacou.

Sobre o Tia Dedé

O Hospital e Maternidade Tia Dedé é uma unidade de urgência e emergência com pronto socorro infantil que atende a casos de patologias clínicas de crianças de 0 a 11 anos e 11 meses de idade e com pronto socorro ginecológico e obstétrico que atende gestantes nas intercorrências da gestação, no acompanhamento da gravidez de alto risco e parto.

O hospital também colabora para o planejamento familiar no controle de natalidade, através de métodos contraceptivos e esterilização voluntária, além de oferecer serviços de internação, com a capacidade instalada de 50 leitos.

Na unidade são encontradas as especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia, nutrição, psicologia, assistência social e outras.