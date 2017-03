Durante a reunião foram pontuadas possíveis parcerias com o Governo do Estado

O governador Marcelo Miranda recebeu na manhã desta segunda-feira, 13, representantes do Banco Santander, em seu gabinete, no Palácio Araguaia. Na reunião, os executivos apresentaram projetos de expansão da instituição financeira, que recentemente implantou, em Palmas, uma superintendência regional direcionada a priorizar atendimentos dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Também foram pontuadas possíveis parcerias com o Governo do Estado.

Marcelo Miranda destacou a importância das parcerias e os sinais positivos que a economia tocantinense apresenta. “Acreditamos que as boas parcerias são um caminho para continuarmos avançando”, pontuou. O governador também destacou que tem buscado projetos alternativos e sustentáveis que venham ao encontro das demandas da sociedade e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins.

O novo superintendente regional do banco, Antônio Areias, avaliou de forma positiva a audiência. “Estou muito otimista. O Tocantins é um estado em crescimento e promissor. Pretendemos ter o Governo do Estado como um grande parceiro. É assim que construímos relacionamentos institucionais efetivos”, disse.

A proposta do Banco é ampliar sua atuação na área do agronegócio e firmar parcerias com o Governo do Estado para o desenvolvimento de projetos nessa área. Apesar de contar com agências apenas em Palmas, já atua no município de Araguaína e Gurupi, para onde pretende ampliar os seus negócios com a criação de novas unidades bancárias.

Estiveram presentes na audiência o gerente-geral do Banco Santander, Norberto Noleto; e André Mendonça Malta, também da equipe do banco; o secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, David Torres; e o procurador-geral do Estado, Sérgio do Vale.