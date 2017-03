A milenar arte da reprodução tem uma exposição na Galeria Sesc de Artes, em Palmas/TO, durante o mês de março. “Xilogravura Negra”, de Carlos Henrique, foi aberta no último dia 03 de março e segue até o dia 30 no Centro de Atividades da 502 Norte.

Primeira individual do artista, nela, o público poderá observar o talento e a técnica de Carlos Henrique na elaboração de suas gravuras, em um processo iniciado em 2015. Natural de Araguaína (TO), atualmente reside em Palmas. “Com influências dos artistas Ramon Rodrigues e Samuel Casal, ‘Xilogravura Negra’ se apresenta de forma diversificada tendo com elementos de criação uma entrelaçada combinação de narrativas, em sua maioria de origem política ou religiosa”, ressalta Vone Petson, promotor em Artes Visuais do Sesc Tocantins e curador da exposição.