Com o objetivo de potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e controle das deficiências de vitaminas e minerais, a Secretaria de Estado da Saúde está distribuindo aos municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) o Suplemento Alimentar NutriSUS. A distribuição visa a adição direta de 15 micronutrientes (vitaminas e minerais) aos alimentos que a criança com idade entre 6 meses e 48 meses irá consumir em uma de suas refeições diárias, que é servida nas creches públicas.

No total, 24 municípios tocantinenses aderiram ao programa e destes, 11 compareceram à capacitação ofertada pela Diretoria de Atenção Primária/ Área de Alimentação e Nutrição. “Os profissionais da Saúde e Educação dos municípios precisam ser capacitados e, assim, aptos a receberem o suplemento. Por isso estamos solicitando aos outros treze municípios que não compareceram a capacitação, que envie os profissionais para realizarem as ações”, explicou a nutricionista, Terezinha de Jesus Pinheiro Franco.

A capacitação e entrega do suplemento é feita pela Área de Alimentação e Nutrição, no Anexo VII da Secretaria, das 12h30 às 18h30.

Os municípios que ainda devem fazer a retira são: Abreulândia, Axixá do Tocantins, Cariri do Tocantins, Conceição do Tocantins, Carmolândia, Pau D’ Arco, Peixe, Praia Norte, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins, Santa Rosa, Tocantinópolis e Xambioá.