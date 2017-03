Em audiência nessa terça-feira, 14, com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) acompanhado do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PR/TO) e do ex-vereador Neto Aires, solicitaram a utilização da infraestrutura de cabos ópticos (fibra óptica) da Eletronorte, que passa no município, para a implantação do Projeto Araguaína Digital.

A necessidade de ampliação do uso de dados se dá devido a implantação do sistema de videomonitoramento que irá ajudar no combate a criminalidade e na organização do trânsito. Instaladas em pontos estratégicos, as câmeras captam em tempo real imagens em pontos críticos e de risco.

“A fibra possui 24 pares, atualmente, só quatro pares estão sendo utilizados, ou seja, está sendo subutilizada. Então apresentamos o pedido para que possamos utilizar para o videomonitoramento e também para o Araguaína Digital, para o transporte de dados”, comentou Dimas.