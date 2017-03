As escolas de educação básica de todo o País têm até o dia 17 de março, próxima sexta-feira, para finalizar o cadastramento das informações referentes ao Censo Escolar 2016. Esta é a última etapa do recenseamento anual e coleta de informações sobre o rendimento (aprovação e reprovação) e movimento (abandono) dos estudantes, por isso é realizada no início do ano seguinte.

Responsável por coordenar a coleta na rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), alerta as escolas sobre a necessidade de cumprir o prazo do recenseamento. “Prestar as informações anuais ao Censo Escolar é obrigatório para todas as instituições de educação básica. Com o grande número de acessos simultâneos nesses últimos dias, é importante não deixar para última hora, evitando correr o risco de haver algum problema no sistema do Educacenso ou outro contratempo”, frisa o coordenador estadual do Censo Escolar, Osvaldo Dantas.

Segundo ele, além de mobilizar as unidades escolares e zelar para que a totalidade delas responda ao Censo, a Seduc também orienta e auxilia os gestores e técnicos responsáveis pela inserção dos dados no sistema, com o apoio das Diretorias Regionais de Educação.

O Censo Escolar é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além de permitir o conhecimento da realidade escolar brasileira, os dados são fundamentais para a implementação de políticas públicas e o desenvolvimento de ações para a área educacional.

É também com base nos dados do Censo que as escolas recebem recursos como os destinados à alimentação e ao transporte escolar. As informações desta fase ainda são usadas para o cálculo das taxas de aprovação que compõem, a cada dois anos, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A divulgação dos resultados preliminares desta etapa está prevista para o dia 3 de abril. A partir de então, as escolas terão prazo de 15 dias corridos para a conferência dos dados e correções, se necessárias, antes da divulgação final do Censo Escolar de 2016.