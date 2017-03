Preocupado com a quantidade de aumentos apresentados à população palmense nos últimos meses, o vereador professor Junior Geo (PROS) destacou seu posicionamento na sessão desta quinta-feira, 16, na Câmara de Palmas. “Fomos surpreendidos por uma tentativa de aumento do IPTU, primeiro, via projeto de lei e em seguida, via decreto. Já se encontra nesta Casa de Leis o aumento da iluminação pública em 42%, o aumento da coleta de lixo em 208% e os 17% de aumento para o transporte público”, explicou. Para o vereador, são porcentagens que pesam no orçamento familiar.

Sobre o aumento da tarifa de transporte público da capital, o parlamentar destacou que para a empresa responsável era concedida a Isenção de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). De acordo Junior Geo, essa isenção deveria evitar os aumentos repentinos. Na última sexta-feira, 10, depois de um pedido Ministério Público Estadual (MPE), a Justiça declarou nulo o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo urbano firmado entre o Município de Palmas e a empresa Expresso Miracema Ltda realizado em 2002.

Defensor da bandeira estudantil, o vereador já se mobilizou contra o aumento do transporte coletivo através da coleta de assinaturas para propor uma ação civil pública. “ Existe uma grande diferença entre aumento e reajuste. Sou contra os aumentos abusivos e convoco todos os parlamentares a vestirem essa camisa. Fomos eleitos para representar a sociedade e fiscalizar a aplicação de cada recurso”, defendeu Junior Geo.

Abaixo-assinado

Qualquer pessoa pode assinar. As assinaturas também estão sendo recolhidas em ambiente virtual através do link:https://www.change.org/p/prefeitura-de-palmas-contra-o-aumento-da-tarifa-de-%C3%B4nibus-em-palmas-para-r-3-50