A associação Tocantinense de Municípios (ATM) apresentou dez pautas de interesse municipalista que tramitam no Congresso Nacional durante reunião promovida pelo coordenador da Bancada Federal do Tocantins, senador Vicentinho Alves, com o Governo do Tocantins e a Presidência da República. O encontro ocorreu na terça-feira, 14, na residência oficial do parlamentar, em Brasília.

O prefeito de Santa Rosa do Tocantins, Ailton Araújo, representou a ATM no encontro, que contou ainda com a participação do Presidente da República, Michel Temer, do governador do Tocantins, Marcelo Miranda e dos ministros Maurício Quintella, dos Transportes, e Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo. Participaram também os deputados federais Carlos Gaguim, César Halum, Josi Nunes, Lázaro Botelho, Professora Dorinha e Vicentinho Júnior, além dos prefeitos Moisés Avelino (Paraíso), Ronaldo Dimas (Araguaína) e Laurez Moreira (Gurupi).

Pautas

A ATM apresentou pautas discutidas durante a reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM), ocorrida no dia 07 de março de 2017, na capital federal. Entre as proposituras estava a derrubado do veto parcial ao Projeto de Lei do ISS; a Reforma da Previdência e débitos previdenciários; o Piso Nacional do Magistério; o reajuste da merenda e transporte escolar; atualização monetária dos valores dos programas federais; prorrogação do prazo do Plano de Resíduos Sólidos, entre outras demandas.

O prefeito de Santa Rosa afirmou que os deputados federais foram sensíveis as causas apresentadas pela ATM. “Repassamos ofício da entidade a cada deputado, que se mostraram firmes ao atendimento das demandas elencadas. Além disso, aproveitamos a oportunidade para salientarmos ao presidente Temer a necessidade de correção da tabela de valores dos programas federais”, pontuou Araújo.

Por fim, o representante da ATM destacou que o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, concorda com os pleitos apresentados pela entidade municipalista, ao revelar que a deputada federal e primeira-dama, Dulce Miranda, se empenhará em atender as propostas municipalistas na Câmara dos Deputados.