O clima é de otimismo entre os organizadores da Bahia Farm Show 2017, a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte/Nordeste do Brasil. Tudo porque as chuvas bem distribuídas e no momento certo prometem uma boa safra para os agricultores que investem na região do Matopiba. E o resultado de uma colheita farta se reflete diretamente nos números finais da Feira, com a expectativa de fechar bons negócios.

Há dois meses e meio para o início da 13ª edição da Bahia Farm, os espaços estão praticamente ocupados, mais de 90% estão garantidos por expositores habituais e novos, que, de 30 de maio a 03 de junho, irão demonstrar seus produtos e serviços em um dos maiores eventos do agronegócio. De acordo com a organização, este ano houve um incremento de 15% na procura de novos expositores.

“A feira está consolidada como uma importante vitrine para que grandes empresas e também pequenos investidores associem suas marcas, e a procura pelos espaços cresceu bastante em relação ao ano passado graças à força que a Bahia Farm Show ocupa no cenário dos eventos do agronegócio nacional”, comentou a coordenadora, Rosi Cerrato.

A última edição da Bahia Farm Show reuniu cerca de 200 expositores de maquinários, software, veículos, sementes, defensivos e insumos agrícolas. Ao todo, cerca de 600 marcas foram expostas, atraindo um público de mais de 60 mil visitantes ao longo de cinco dias de Feira, o que movimentou R$ 1,014 bilhão.

A participação de agentes financeiros públicos e privados também está garantida. Eles prometem desembarcar na Feira com um “cardápio” de opções em financiamentos e linhas de crédito específicas para o setor agropecuário, taxas de juros convidativas, além de condições elásticas e facilitadas de pagamento.

A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (Assomiba) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.