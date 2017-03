Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Telemática do Campus Palmas, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). Ao todo, são oferecidas 30 vagas, e as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 20.

Os interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição e envia-lá, juntamente com os documentos de identificação listados no item 4.2 do edital nº 8/2017, para o e-mail telematica.palmas@ifto.edu.br.

A seleção será realizada em etapas, como avaliação de histórico escolar e curriculum vitae, além da avaliação da proposta de trabalho construída durante os encontros de candidatos e professores do programa. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 24 deste mês, no site do campus.

O curso de especialização em Telemática possui carga horária de 400 horas, e será ofertado no período noturno. A especialização é dirigida aos profissionais da área de ciências exatas e para professores de todas as áreas, com foco naqueles que têm formação em Informática (bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de Computação), Engenharia Eletrônica e Engenharia de Telecomunicações e professores com licenciaturas em todas as áreas do conhecimento que possuam interesse em especializar-se na área de Redes de Computadores, como ferramenta fim de sua atividade profissional ou como meio para melhorar sua atuação docente.

Para mais informações, acesse a página do Campus Palmas: palmas.ifto.edu.br