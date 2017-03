Empresários de rede hoteleira de Araguaína e de outros segmentos estiveram reunidos com representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Diretoria de Turismo para elaborarem o calendário oficial de eventos do município. O objetivo principal é estimular o fluxo de turistas no município e a próxima reunião está marcada para o dia 29 deste mês.

Para o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Júnior Marzola, a operacionalização da Prefeitura junto com os empresários criará oportunidades de eventos em várias áreas como esporte, cultura, lazer, gastronomia e outros.

“Vamos criar laços para juntos estimular o turismo local e da região. Como por exemplo, darmos mais visibilidade para cachoeiras, o monumento de árvores fossilizadas, isso na região. Em Araguaína, locais como o complexo religioso Orionita, além dos eventos”, disse.

Empresários

Presente na reunião, a empresária de um dos hotéis da cidade, Kátia Neves, disse que foi com grande satisfação que recebeu o convite para participar da reunião. “É muito importante reunir os empresários da hotelaria de Araguaína para que juntos possamos criar uma agenda de eventos, planejamento e desenvolvimento turístico do Município e região”, destacou.

Para a gerente de uma empresa de viagens, Yasmim Cunha, a união dos empresários do ramo é uma inovação. “Acredito que todos só têm a ganhar tanto o Município, como a iniciativa privada. Além de gerar lucros, empregos, vamos atrair muitas pessoas para conhecer nossa cidade”, frisou.