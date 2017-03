Em solenidade realizada na tarde da última terça-feira, 14, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) entregou oficialmente à população de Alvorada, no Sul do Estado, as novas instalações da Delegacia de Polícia Civil do município.

Com investimentos que totalizaram mais de R mil reais, a unidade policial foi completamente reestruturada, reformada e reequipada com o objetivo de propiciar melhores condições de trabalho aos policiais civis e demais servidores que trabalham no local e, ainda oferecer melhores condições de atendimento à população de Alvorada e municípios vizinhos.

Conforme a delegada Rosalina Maria de Almeida, Titular da DP de Alvorada e também idealizadora do projeto de reestruturação da Delegacia, todas as dependências do imóvel foram reformadas, bem como, dotadas de mobiliários e equipamentos eletrônicos que possibilitarão mais qualidade no atendimento à população em geral.

As obras de reestruturação da Delegacia de Alvorada foram realizadas, por meio de parceria firmada entre a SSP (DPC – Alvorada), Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário, os quais disponibilizaram valores oriundos de transações penais realizadas pelo MPE e homologadas pelo Poder Judiciário, o que possibilitou a aquisição de bens e a reestruturação do prédio da Delegacia, onde também funciona a Central de Atendimento da 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alvorada (12ª DRPC).

Durante quase dois anos, foram repassados a Delegacia, aproximadamente R mil, total que foi integralmente utilizado em reformas e adequações tais como; Transformação de duas celas da antiga cadeia em salas, adequação de alojamento, transformação de depósito de bicicletas descoberto em depósito adequado de arquivos da Delegacia e transformação de parte de outra cela em rol para o depósito de arquivos.

Além disso, foi efetuada a reforma completa do telhado; substituição de todas as janelas venezianas em mal estado de conservação por janelas de blindex. Também foi feita a substituição do antigo muro por outro completamente novo de alvenaria, com três metros de altura; bem como a colocação de quatro portões, visando o atendimento às necessidades do serviço, além de efetuada a pintura completa, incluindo a área da carceragem e muros; bem como outras melhorias externas e internas.

Também foram adquiridos vários bens móveis para a delegacia tais como; geladeira, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de informática, além de outros itens para equipar as várias dependências da unidade policial.

A delegada Rosalina ressalta que todas as obras realizadas na delegacia de Alvorada foram de extrema importância no sentido de otimizar o trabalho realizado diariamente na Unidade Policial que tem como maior beneficiária, a população do município que utilizada os serviços da DPC.

“Toda a sociedade ganhou muito com as novas instalações e com a aquisição de móveis novos para a Delegacia, pois uma Polícia Judiciária melhor estruturada resulta em um maior índice de crimes elucidados e um melhor atendimento à sociedade”, pontuou a delegada.

O evento contou com a participação do Diretor de Polícia do Interior, delegado Márcio Girotto Vilela, do promotor de Justiça de Alvorada, Caleb Melo, da delegada Regional, Abelice Abadia da Cunha Oliveira, do delegado Vando Rodrigues, além de vereadores da cidade, e demais autoridades civis e militares.