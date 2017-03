Em almoço na residência do deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) nesta última quarta-feira, 15, com a presença do senador Vicentinho Alves (PR/TO) e do ex-vice-prefeito de Porto Nacional Pedro Henrique Alves, uma comitiva de vereadores da Câmara Municipal de Porto Nacional, solicitou mediação junto ao chefe do escritório de Representação do Estado do Tocantins em Brasilia, Renato Assunção, em dois assuntos relacionados ao Governo do Estado; um para se inteirar sobre o andamento do processo da ponte de Porto Nacional e o outro para ver a possibilidade de destinar parte da emenda de bancada impositiva para a saúde do Estado para o Hospital Regional de Porto Nacional.

Estiveram presentes o presidente da Câmara, Adael, e os vereadores Argemiro, Miúdo, Joaquim do Luzimangues, Tony Andrade, Jefferson Lopes , Alexandro Ribeiro, Professor Sebastião, Charles Souza, Geylson e Clau Mascarenhas, além do ex-vereador de Porto Nacional, Neto Aires.

Na oportunidade, o deputado Vicentinho Júnior oficializou todos os vereadores com relação às suas emendas indicadas para o município no valor total de R$ 5.026.000,00, sendo os valores de R$ 400.000,00 para veículos direcionados para Guarda Municipal, de R$ 100.000,00 para instrumentos da Guarda Municipal, de R$ 150.000,00 para o Abrigo Tia Angelina, R$ 726.000,00 para Unidade Básica de Saúde no Setor Nacional, de R$ 400.000,00 para reforma e ampliação do auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins (IFTO), de R$ 250.000,00 para evento Feira Agropecuária e de R$ 3.000.000,00 para estradas vicinais.