A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente reuniu autoridades locais, professores, vereadores e prefeitos no Fórum de Wanderlândia nesta última quarta-feira, 15, para levar informações e solicitar apoio no cadastramento biométrico dos eleitores.

A presidente ressaltou que a Biometria é um projeto nacional e citou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, em entrevista concedida no início da semana. "O ministro enfatizou a importância dos eleitores comparecerem ao Cartório Eleitoral, quando convocados para fazer a identificação por meio da impressão digital, pois esse é mais um passo no sentido da segurança integral desse processo já que será impossível uma pessoa votar no lugar da outra", disse.

A juíza eleitoral, Wanessa Lorena Motta, destacou que o cadastramento biométrico é uma adequação ao avanço eleitoral no Brasil e disse estar confiante "que todos os eleitores da 27° Zona irão comparecer ao Cartório".

A desembargadora, Ângela Prudente, também informou que os Cartórios Eleitorais podem emitir uma declaração para estudantes, servidores públicos e trabalhadores em geral de comparecimento para a Biometria, de modo a justificar a ausência no trabalho ou instituição de ensino.

O prefeito de Wanderlândia, Eduardo Madruga, se colocou à disposição da Justiça Eleitoral, principalmente nos atendimentos aos povoados da cidade. "Aqui no nosso município temos três povoados, o que corresponde a 38% do eleitorado", revelou.

O apoio para a biometria também veio do prefeito de Piraquê, Eduardo Sobrinho. "Estamos recebendo o itinerante esta semana e já conseguimos mobilizar cerca de 50% dos eleitores, mas vamos buscar atingir os 100%, pois a biometria é fundamental para todos os cidadãos", afirmou.

A professora da Escola Municipal Cândido Araújo, Valentina Milhomem, também levará as informações sobre a Biometria durante a reunião de pais e alunos. "Muitos alunos moram na Zona Rural e não tem acesso as informações, por isso estaremos conversando com eles e explicando a importância do Cadastramento Biométrico", garantiu.

O prefeito de Darcinópolis foi representado pelo chefe de gabinete Isailton Vasconcelos e pelo vereador Cantídio Dias. Também participaram da audiência pública o presidente da Câmara de Wanderlândia, Taylor Soares Leite, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Djalma Araújo e o defensor público Felipe Magalhães.

Itinerante

A Justiça Eleitoral está realizando atendimento itinerante no município de Piraquê e segue até o dia 24/3. E em Darcinópolis os atendimentos começam no dia 27/3 e seguem até 18/4. Esses municípios também fazem parte da 27° Zona Eleitoral, com sede em Wanderlândia.

Agenda Audiências

Nesta quinta-feira as Audiências Públicas sobre a biometria ocorrerão nas Zonas Eleitorais de Goiatins (32 ° ZE), às 9h e Filadélfia (8° ZE), a partir das 14h30, ambas nos Fóruns locais. Acompanham a presidente do TRE-TO nas reuniões o diretor geral Flávio Leali e o Coordenador de Sistemas Eleitorais e logística Rogério Nogueira.