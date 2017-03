O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), participou nesta quinta-feira, dia 16, de reunião em Brasília com o presidente da República, Michel Temer (PMDB). Na ocasião, foram tratados diversos assuntos de interesse do povo tocantinense, como o Pacto Federativo com os Estados e questões ambientais.

Em seu discurso, Temer mostrou-se comprometido a atender da melhor maneira as reivindicações apresentadas pelos deputados presentes à reunião. Para Carlesse, essa aproximação foi muito importante por levar as demandas do Tocantins ao Presidente do País.

“Ele foi muito atencioso, nos ouviu e garantiu que buscará auxiliar nas demandas levadas por nós. Ouvimos também o presidente sobre as questões que envolvem a polêmica reforma da Previdência e mostramos a nossa preocupação, principalmente em relação aos direitos dos trabalhadores”, afirmou.

Já no período da tarde, Carlesse participou de mais duas reuniões importantes na Capital Federal: uma, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; outra, com o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira.

Em ambas foram debatidas questões referentes às reformas Política e da Previdência, entre outros assuntos pertinentes a cada Estado participante. “Pedimos aos presidentes uma tramitação mais rápida da PEC 47, que amplia as competências legislativas das assembleias”, completou.

TV e Rádio Assembleia

Pensando em levar à população mais transparência e informação sobre as ações do Legislativo tocantinense, Carlesse também se reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 16, com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD).

Entre as solicitações feitas, destacam-se os pedidos de ampliação da TV Assembleia para as cidades do interior do Estado, bem como a instalação da Rádio Assembleia. “Queremos possibilitar ao cidadão tocantinense o acompanhamento em tempo real, seja pela TV ou rádio, dos trabalhos de nossos parlamentares”, esclareceu.

Ficou acordado com o ministro que cada presidente enviará, no prazo de dez dias, sua demanda para a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que encaminhará um documento oficial ao Ministério contendo cada demanda.

Participaram também das reuniões os deputados estaduais Olyntho Neto (PSDB),Cleiton Cardoso (PSL) e Luana Ribeiro (PDT), e o diretor-geral da Assembleia, Sandro Henrique Armando.