A região de Palmas receberá seu primeiro Resort - Five Senses – que terá um investimento privado de 60 milhões. O empreendimento é um projeto da JRC Engenharia e Onix Inteligência, que além de alavancar o atrativo turístico da capital, estima gerar mais de 300 empregos diretos, desde sua construção até seu funcionamento. Fomentar mais negócios em torno do Lago de Palmas e proporcionar momentos de lazer com segurança e bem estar a hospedes, também são alguns dos objetivos do empreendimento.

O lançamento deste, que é o maior empreendimento de lazer, turismo e negócios do Tocantins, será no próximo dia 18 de março, sábado, a partir das 10 horas, no Orla Ville, localizado à direita da orla, logo após a saída da ponte de Palmas em direção a Paraíso do Tocantins.

Five Senses

O Resort terá 202 apartamentos com 2020 cotas disponíveis à negociação, o Five Senses contará com 23.960 mil m2 de espaço total e 16.460 m2 de área construída, terraço com piano bar, espaço kids, academia, salão de jogos, SPA com salão de beleza, piscina infantil com tobogã, além de praia, piscina com borda infinita e bar molhado, deck, quiosques de praia e espaços de descanso no projeto paisagístico, sem falar na vista privilegiada.

Para o coordenador geral de vendas do empreendimento, Flávio Pontes, o cliente, ou investidor cotista, tem muita vantagem, pois com um pequeno valor de investimento ele passa a ser dono de um mega empreendimento de lazer, com segurança e fluxo de visitantes de alto padrão, o que valoriza o imóvel.

Grandes empresas consultoras de investimentos dizem que Resort atualmente é um negócio extremamente atrativo, pois o valor de investimento, ou seja, o custo benefício é mais baixo que manter casas de campo e praianas, pois o Resort conta com administração e cuidado diário. Eles dizem ainda que esse é um bom momento para se investir em Resorts e hotelaria no Brasil.

Cotas

O sistema de vendas do Five Senses será por cotas. O negócio é atrativo, pois, por menos de R$ 60 mil reaisdará ao cliente e à sua família o direito de usufruir de um espaço de luxo, que tem o mesmo papel de casa de veraneio, sem a preocupação com IPTU, água, luz, caseiros, limpeza do imóvel, esses encargos já estão inclusos no valor da compra, ou taxa de condomínio rateado entre todos. O cotista hospeda as pessoas que ele desejar, claro respeitando o que foi estabelecido no contrato.

Adquirir uma cota traz, na maioria dos casos, as mesmas vantagens que a aquisição de um imóvel. A fração torna-se um bem herdável e negociável, o proprietário pode repassá-la ou revendê-la a terceiros quando quiser. (Todas as informações no contrato da compra).

Região Norte

Na região norte os investimentos ainda carregam mais vantagens. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias visam expansão para a Região Norte do país. O setor de franchising cresce a cada ano e não se limita mais ao eixo Rio-São Paulo. Muitas redes e bandeiras têm apostado na expansão para outros estados brasileiros. Isso levou a região norte a alcançar números de crescimento, passando de 5.277 para 6.364, franquias instaladas.

A ABF ressalta ainda que para os investidores da Região Norte do Brasil, que o cenário é positivo para a abertura de novas franquias, com elas novos negócios.