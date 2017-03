A 13ª edição da Trilha dos Loucos em Itacajá, município na região nordeste do Tocantins, acontece neste fim de semana, dias 18 e 19. O evento, organizado por trilheiros com o apoio da Prefeitura e comerciantes, deve reunir cerca de 200 participantes em motocicletas e veículos especialmente preparados para enfrentar trilhas e estradas de difícil acesso. “Adrenalina e muita emoção estão presentes na trilha dos loucos”, diz um dos organizadores, Lucas Guedes.

No sábado, começa a movimentação na cidade com a recepção dos trilheiros. Uma grande festa está programada para a noite. Já no domingo, a saída da cidade ocorre por volta das 8h da manhã e a chegada por volta das 14h. Em meio à vegetação natural do cerrado a trilha passa por córregos, rios, pontes de madeira e atoleiros, em um trajeto de 64 quilômetros.

O evento está sendo organizado pelos trilheiros Manoel do Gregório, Lucas Guedes, Hudson Leeds e conta com o apoio total da prefeitura de Itacajá, por meio das secretarias do Turismo e da Saúde. “Se você procura aventura e adrenalina venha para a trilha dos loucos em Itacajá”, convida a secretária do Turismo, Cida Gil.