A mobilização conta com o apoio da Associação Tocantinense de Municípios

Prefeitos do Tocantins têm a oportunidade de integrarem à campanha nacional “Viva Seu Município” e, com isso, divulgar a população local a real situação financeira que encontra o seu município. A mobilização ocorre de 20 a 24 de março em todo o Brasil, sendo promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o apoio da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

CNM e ATM sugerem uma série de ações e atividades para serem desenvolvidas pelas prefeituras com os cidadãos dos municípios. Durante os quatros dias, os gestores municipais poderão levar seu gabinete de trabalho para a Praça, para apresentarem a situação orçamentária do Município, além de apresentar projetos e colher sugestões, bem como promover entrevistas com a imprensa.

O presidente da ATM, prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, destaca a importância dessas atividades. “Trata-se uma ação de transparência e diálogo com a população. Os prefeitos devem divulgar a realidade financeira do Município, a receita e os gastos mensais, a defasagem de valores dos programas federais, entre outras questões que levam ao desequilíbrio das contas municipais”, destaca Mariano, ao lembrar que os gestores devem também apresentar a pauta municipalista deste ano à população.

A CNM elaborou um hot site com todas as sugestões e propostas de ações que deverão ser desenvolvidas pela prefeitura, além de distribuir dados e informações acerca das receitas e obrigações de cada Município. Ainda, na página online é possível fazer o download de peças publicitárias e materiais de comunicação que identificam a ação.

Clique no link abaixo e veja os procedimentos e sugestões indicadas pela CNM

http://vivaseumunicipio.cnm.org.br/index.php