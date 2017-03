Desde o começo de março, em comemoração do Dia Internacional do Teatro, 27 de março, a programação teatral nos finais de semana em Araguaína, com apoio da Prefeitura, está a todo vapor. No sábado, 18, os araguainenses contarão com a apresentação do clássico da literatura universal “O Pequeno Príncipe”, que acontecerá às 19 horas e no domingo às 18 horas, no Espaço Cultural Artpalco, localizado na Avenida Tocantins, nº 150, no Setor Jorge Yunes.

Depois do sucesso de “A Namorada dos 3 Porquinhos”, no último final de semana, artistas e técnicos do grupo ArtPalco e Ciganus têm sido parabenizados por grupos de teatro de Palmas e Gurupi por terem programado esse mês de forma especial para a data.

“É a única programação voltada para o teatro que está acontecendo no Estado. Artistas estão nos parabenizando pela iniciativa e o objetivo do nosso apoio é popularizar o teatro em nossa cidade”, disse o secretário executivo municipal da Cultura, Willamas Ferreira.

‘Gerigonça’ e ‘As Malditas’ são os próximos espetáculos que serão apresentados respectivamente nos dias dia 25 e 26 de março e 1º e 2 de abril.

Pequeno Príncipe

O Grupo Artpalco conta que a história do espetáculo tem como personagem principal um príncipe que vivia em um planeta do tamanho de uma casa. Com três vulcões, dois ativos e um extinto, ele também mora com uma flor de grande beleza e orgulho. A tranquilidade do seu mundo começa a ser atormentada por desabafos da rosa que o levam a começar uma viagem que o traz para a Terra, onde encontra diversos personagens que o fazem repensar o que é realmente importante na vida.

Gerigonça

Já em Geringonça, o espetáculo infantil, conta a história de quatro palhaços que constroem uma ‘gerigonça’ para ir à praia e resolvem chegar ao mar pelo rio. Com o rio poluído, eles são impedidos pelos agentes poluentes de chegar ao seu destino. Dessa forma, eles pedem a ajuda de um gênio maluco e começa então uma grande aventura.

As Malditas

Na peça ‘As Malditas’, uma comédia trágica específica para jovens e adultos, a história é sobre três irmãs que moram juntas em um apartamento invadido num prédio abandonado. Gerusa, a irmã mais nova está vestida de noiva pronta para ir ao seu casamento com Adolfo Rodolfo, mas Santuza, sua irmã mais velha e Merlusa, sua irmã do meio, farão o impossível para que esse casamento não aconteça.

Ingressos

Os ingressos podem ser comprados na loja SuperModa ou no próprio local da realização da peça, pelo valor acessível de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada.