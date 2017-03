A musicalidade poderosa e empomderada de Malu Lopes será a atração do Aperitivo Sonoro do Tênis Sesc, no Aureny III, nesta sexta-feira, dia 17 de março, a partir das 19 horas. No roteiro, samba, pop rock, rock nacional e muita MPB.

A artista se apresentará acompanhada de seus músicos Renato Rezende, percussionista, e Orozimbo Junior, baixista. No cardápio, um repertório ancorado nos maiores sucessos do melhor da música popular brasileira contemporânea, com os hits de Seu Jorge, Caetano Veloso, Maria Gadu, Cássia Eller, Ana Carolina, Legião Urbana, Mutantes, e Gilberto Gil. O público poderá esperar muito samba, pop rock, rock nacional e, é claro, muita MPB.

O local é aconchegante, com uma boa música, uma lanchonete com preços acessíveis em um ambiente tranquilo e confortável. A entrada é gratuita.