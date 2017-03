A Agência de Segurança de Transporte e Trânsito (ASTT) de Araguaína fez alteração no sentido de três ruas do Setor Santa Luzia, para melhorar o tráfego e o acesso ao Detran – Departamento de Trânsito do Tocantins. A alteração, que faz parte da reorganização do trânsito da cidade, já foi realizada com a sinalização vertical e horizontal. Durante os próximos 30 dias os motoristas serão orientados sobre a mudança pelos agentes.

As três ruas tinham sentido duplo e passaram a ter sentido único. A Rua Baixa Funda segue no sentido Av. Filadélfia para Rua Duque de Caxias. A Rua Floriano Peixoto segue no sentido Rua Baixa Funda para a Rua Aracy.

Já a Rua Arruda, que tem duas pistas paralelas, a primeira entrada será para esquerda, saindo da Rua Baixa Funda e fazendo o retorno em frente ao Detran, voltando para a mesma rua de acesso.

Mobilidade urbana

A Prefeitura de Araguaína vem investindo em mobilidade, acessibilidade e segurança no trânsito de toda a cidade, com a reconstrução de vias, pavimentação de mais de 300 km, implantação de ciclovia, sinalização, além da reorganização do tráfego, com a modificação do sentido de algumas ruas e avenidas.

Após a reorganização do trânsito na cidade, foi registrada queda no número de acidentes em 40% em 2016, de acordo com dados divulgados pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).