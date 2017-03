Um indivíduo acusado de tráfico de entorpecentes foi preso pela Polícia Militar na BR-153, nessa quinta-feira, 16, enquanto realizava o transporte de material entorpecente da cidade de Guaraí para Fortaleza do Tabocão. Em poder do suspeito os policiais apreenderam 23 tabletes de substância análoga à maconha.

A prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima informando sobre a ação criminosa. De acordo com o denunciante, o traficante realizaria o transporte da droga entre as duas cidades, em uma motocicleta de cor vermelha. De posse das informações repassadas, os militares realizaram patrulhamento na rodovia e conseguiram localizar o criminoso.

O indivíduo foi abordado e submetido à busca pessoal, momento em que os policiais encontraram a droga em seu poder. O homem foi preso e conduzido juntamente com o veículo e o material apreendido à Delegacia de Polícia, para os encaminhamentos legais.

Fortaleza do Tabocão

Na tarde do mesmo dia, na cidade de Fortaleza do Tabocão, a Polícia Militar prendeu outros dois indivíduos, também acusados de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em poder de um dos suspeitos os policiais apreenderam uma arma de fogo tipo espingarda calibre 38, além de 20 porções de substância análoga à maconha com o segundo envolvido.

Uma equipe de Força Tática da PM realizava patrulhamento de rotina na cidade quando identificou dois indivíduos em atitude suspeita. Os jovens foram abordados e com um menor de 16 anos os policiais localizaram um tablete de substância análoga à maconha. Questionado sobre a droga o menor repassou aos policiais informações sobre o suposto traficante.

O outro rapaz abordado revelou aos militares que possuía em sua residência uma arma de fogo, que foi localizada e apreendida pela PM. O traficante citado pelo menor também foi encontrado pelos policiais. Durante busca pessoal os policiais apreenderam em poder do acusado, 20 porções de substância análoga à maconha. Todos os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.