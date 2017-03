O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa divulgou na quarta-feira, 15, a lista com os nomes dos profissionais de saúde (rede municipal e estadual) selecionados para os Cursos de Especialização em Vigilância em Saúde, Especialização em Gestão da Clínica e Especialização em Regulação em Saúde, cujas aulas iniciarão em 22 de março, nos municípios de Palmas e Gurupi.

Um e-mail será enviado a cada candidato selecionado contendo as orientações e programação das atividades. Caso o candidato não receba o e-mail até o dia o próximo dia 21, deve entrar em contato com a gestora de Aprendizagem, Aniara Nascimento Corrêa Santos, pelo e-mail: aniaracorrea@uol.com.br.

O Curso de Especialização em Vigilância em Saúde e Regulação em Saúde – Turma I serão realizados no município de Palmas e a abertura acontece na Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP). Os Cursos de Especialização em Gestão da Clínica e Regulação em Saúde – Turma II, serão realizados no município de Gurupi e a abertura acontece no Centro Universitário de Gurupi (UNIRG).

“Os cursos são estratégias de educação permanente para formação de profissionais da saúde a nível nacional e regional e compõem os Projetos de Apoio ao SUS por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (IEP/HSL), Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde/Escola Tocantinense do SUS (ETSUS) - Dr. Gismar Gomes e Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP)”, explica a diretora da Etsus, Laudecy Alves do Carmo Soares.

Confira a lista com os nomes dos selecionados.