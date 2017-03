A juíza da 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo, Aline Marinho Bailão Iglesias, determinou ao Estado do Tocantins a estruturação das delegacias de Polícia Civil de Novo Acordo...

Os dados são relacionados a zona urbana dos municípios. Palmas possui índice de 99,99% de atendimento com distribuição de água tratada...

Saúde

Mais de 80% do esgoto produzido no mundo volta sem tratamento à natureza. No Brasil, apenas 35% é tratado...