A previsão da Organização das Nações Unidas (ONU) é que, até 2030, a demanda por água no mundo deve aumentar em 50%. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado.

Mais de 80% do esgoto produzido no mundo volta sem tratamento à natureza. No Brasil, apenas 35% é tratado.

Diante desse cenário, a organização mobiliza governos, setor privado e sociedade civil contra o desperdício, por melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e pelo reaproveitamento das águas residuais urbanas.

As águas residuais são os recursos hídricos utilizados em atividades humanas e que se tornam impróprios para o consumo, mas podem ser utilizadas para outros fins após tratamento.

Segundo a ONU, os custos da gestão dessas águas são ultrapassados pelos benefícios para a saúde humana e o desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. (EBC)