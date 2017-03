A Prefeitura de Gurupi lança o "IPTU Recheado de Prêmios" que vai sortear um automóvel popular, uma moto, uma TV tela plana, um notebook e um aparelho celular. Para esses bens, poderão concorrer todos os contribuintes que, na data do sorteio estiverem em dia, sendo o vencimento, no dia 30 de abril.

Quem pagar parcela única terá 20% de desconto e o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes sem juros. Os boletos já estão disponíveis na internet (www.gurupi.gov.br), na sede da Prefeitura à Rua 14 de Novembro (Rua 1), Centro e já estão também a caminho das residências dos contribuintes.

Benefícios

“Os prêmios estimulam o pagamento, baixam a inadimplência e alegram as pessoas. Muito mais que premiar alguns, queremos beneficiar à coletividade com a aplicação responsável e eficiente dos recursos provenientes do IPTU, porque através deles, mantemos serviços da saúde, da educação e do desenvolvimento urbano de nosso município”, argumenta o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

Contribuintes

De acordo com a secretária Municipal das Finanças e Planejamento, Keila Iwasse, Gurupi tem hoje 46 mil contribuintes, sendo 32 mil de imóveis edificados e 14 mil não edificados (terrenos baldios). “Nosso IPTU é um dos menores do Tocantins e pode render muito para nossa sociedade, pois o valor arrecadado é totalmente revertido em benefícios para toda a comunidade”, informa a secretária.

Segundo Keila Iwasse, o sorteio do IPTU Recheado de Prêmios será realizado por ocasião do aniversário da cidade. “Será uma grande festa em novembro que ficará na lembrança de todos nós”, conclui a secretária.