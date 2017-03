A feira é reconhecida como a 8ª do Brasil, e a maior feira de agronegócios da região Norte do Brasil

Considerada uma das maiores feiras do segmento no País, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, a Agrotins Brasil 2017, será lançada pelo Governo do Estado na próxima segunda-feira, 27, às 8h, no auditório do Palácio Araguaia. Esta será a 17ª edição e acontece de 09 a 13 de maio, na TO-050, Km 23, saída para Porto Nacional. A Feira é reconhecida como a 8ª do Brasil, e a maior feira de agronegócios da região Norte do Brasil.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) realiza a feira com o objetivo de divulgar e transferir ao setor produtivo, os conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária e industrial, bem como promover a comercialização de produtos e serviços nos diversos segmentos da agropecuária, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio estadual.

De acordo com o secretário da Agricultura, Clemente Barros, mais uma vez, a Agrotins trará novidades para o agronegócio de alto desempenho, transferindo tecnologia para todas as etapas do setor produtivo. “A expectativa para a Agrotins 2017 é a melhor. Já temos 90% dos espaços abertos e 50% das vagas no Pavilhão Central da Feira, ocupados. Os empresários estão confiantes e investindo na participação na Agrotins, evento que já é conhecido em todo o Brasil”. “Com a união e esforços de todos os envolvidos, vamos realizar um evento ainda maior esse ano”, completou.

Tecnologias

Durantes mais de uma década e meia a Agrotins vem se firmando como referência na divulgação, transferência de conhecimento e tecnologia para o crescimento do segmento agropecuário regional atraindo expositores e investidores de várias partes do Brasil que tem entre as fontes econômicas, o agronegócio.

No evento que tem uma semana de duração são apresentadas vitrines tecnológicas com indicação de novas cultivares, adaptadas a realidade do clima e solo da região, e economicamente viáveis. Além de palestras e cursos voltados para a área rural, exposição e julgamento de raças de animais, torneio e a modernidade de máquinas e implementos agrícolas, veículos e instituições de fomento.

Realização

A Agrotins Brasil é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e suas vinculadas a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto do Desenvolvimento Rural (Ruraltins) e Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e parceiros do setor do agronegócio do Estado e do país.

Encontro de Secretários Municipais da Agricultura

No mesmo dia, no período da tarde, a partir das 14h, acontece o Encontro de Secretários Municipais da Agricultura, com informações sobre os principais programas e ações oferecidos pelo Governo do Estado, órgãos federais e demais instituições parceiras, para o setor agropecuário.